Allgäuerin Elli wird mit Strick-Clips zur Youtube-Bekanntheit

Häkeln und stricken... Hä, ist das nicht nur etwas für alte Großmütter? Eine Freizeitbeschäftigung zwischen Kreuzworträtsel und Käsesahne beim Kaffeeklatsch?

Nein, vom Klischee der Socken strickenden Seniorin ist Elli Jörg Lichtjahre entfernt. Die 37-Jährige aus Fellheim ist beruftstätig, Mutter von zwei Kindern und Youtuberin. Mit ihrem Kanal "verStrickt und zugeNäht" hat sie sich eine außergewöhnliche Nische geschaffen: Fast 1.000 Abonnenten begeistern sich Woche für Woche für ihre Häkel-, Strick- und Näh-Projekte.

Zu ihrem Hobby kam Elli Jörg vor einigen Jahren durch ihre Kids Nina (11) und Nico (15). Beide sind begeisterte Eishockeyspieler beim ECDC Memmingen. "Damals lagen Boshi-Mützen voll im Trend. Meine Kinder sind viel in der Eishalle und wollten auch eine." Doch den Umgang mit Nadel und Wolle musste die Unterallgäuerin erst wieder lernen - schließlich lagen die Handarbeitsstunden in der Schule ein paar Jahre zurück. "Ich habe dann nach Anleitungen im Internet gesucht und bin auf zahlreiche Seiten und Videos gestoßen. Plötzlich habe ich für die ganzen Eishockeykinder Mützen gehäkelt wie blöd - alle in den Vereinsfarben schwarz, rot und weiß", erinnert sie sich lachend.

Ab diesem Moment war sie mit dem "Häkel- und Strickvirus infiziert", wie sie sagt. Zum eigenen Youtube-Kanal war es aber noch ein weiter Weg. Oder besser gesagt: eine große Überwindung. Denn aus seinem Leben und aus den eigenen vier Wänden zu erzählen, seine handgearbeiteten Projekte zu zeigen und sich der Meinung und Kritik wildfremder Menschen auszusetzen, das erfordert Mut.

Durch ihre Kinder wurde Elli Jörg mit dem "Häkel- und Strickvirus infiziert". Bild: Stephan Michalik

"Schon Anfang 2016 habe ich mit dem Gedanken gespielt. Ich habe dann mal was mit dem Laptop und der Webcam aufgezeichnet, aber die Qualität hat nicht gepasst. Ein paar Wochen später habe ich es mit dem iPhone probiert. Das war schon besser, aber dann habe ich es doch verworfen. Ich dachte, das schaut doch kein Mensch an", erzählt sie von ihren anfänglichen Zweifeln.

Im Juni des vergangenen Jahres war es aber so weit: "Das Kribbeln im Bauch beim Hochladen und dann das Gefühl – 'Oh Gott, das schauen ja wirklich welche an' – war unbeschreiblich!" Das sei auch heute noch so, wenn sie wöchentlich ihre Clips auf "verStrickt und zugeNäht" postet.

"Ich zeige, an welchem Projekt ich arbeite, wie ich nach Anleitungen stricke und verrate, was ich die Woche so gemacht habe. Auch ums Nähen und Spinnen dreht es sich auf meinem Kanal. Manchmal erzähle ich auch etwas über vegane Ernährung und was mich sonst so beschäftigt", beschreibt sie ihr Portfolio. In Kürze wird sie damit die 1.000-Abonnenten-Marke knacken. "Das freut mich riesig, dass ich mit so einem Thema in solch kurzer Zeit so viele Interessenten gefunden habe", staunt die 37-Jährige über die Reaktionen auf ihr Hobby.

Geld verdient sie damit nicht, aber aus der Spielerei im Internet sind inzwischen echte Bekanntschaften und sogar Freundschaften entstanden. "Wir Youtuber sind wie eine kleine Familie. Wir stacheln uns gegenseitig zu Projekten und neuen Ideen an. Mit manchen habe ich mich auch schon getroffen. Bei uns im Allgäu, in Wien oder beim Urlaub an der Ostsee..." Und noch etwas freut sie: Die Leute, die sich fürs Nähen, Häkeln und Stricken interessieren, werden immer jünger. Von wegen Oma-Gedöns! "Die Jüngste in unserer Community ist süße 17", erzählt die Fellheimerin.

Warum das so ist? Klar, das Internet und coole Youtube-Clips, wie die von Elli Jörg, spielen dabei eine Rolle. Aber auch das stetig wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und fair gehandelte Ware. Als Mutter von zwei Kindern will Jörg wissen, wo die Kleidung herkommt, die sie und ihre Familie tragen. "Bei Wolle ist mir wichtig, dass die Schafe artgerecht gehalten werden. Bei Stoffen achte ich darauf, dass sie Bio-GOTS-zertifiziert sind."

Und nicht zuletzt liegt es an den Teilen selbst, die die versierten Strick-Profis handfertigen. "Wir machen schließlich junge, coole Mode", sagt die Unterallgäuer Youtuberin. Bunt und frisch, so wie das ganz besondere Geschenk, das unsere Redakteure von Elli Jörg bekommen: Häkelmützen in den allgaeu.life-Farben! Wow, wir sagen herzlichen Dank und gucken gleich mal im Video, wie das geht: