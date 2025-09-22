Icon Menü
Alpen: Mehrere Radler-Unfälle im Berchtesgadener Land

Alpen

Mehrere Radler-Unfälle im Berchtesgadener Land

Das schöne Spätsommerwetter lockte viele Menschen am Wochenende in die Berge. Doch für mehrere Radfahrer endete der Tag im Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte hatten am Wochenende einiges zu tun. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte hatten am Wochenende einiges zu tun. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Mehrere verletzte Radler haben die Einsatzkräfte am Wochenende nach Stürzen in den Alpen versorgen müssen. Am Sonntag stürzte ein Fahrradfahrer am Teisenberg bei Anger (Landkreis Berchtesgadener Land) und verletzte sich schwer am Becken, wie das Rote Kreuz mitteilte. Der 61-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

    Zwei Tage zuvor stürzte ein 82 Jahre alter Radler in Ramsau im Berchtesgadener Land und verletzte sich ebenfalls schwer. Er blieb beim Anfahren an einer Brücke hängen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

    Auch verletzt in ein Krankenhaus kam eine 71-Jährige nach ihrem Sturz vom Rad, ebenfalls am Teisenberg. Eine Rettungswagenbesatzung, die zufällig in der Nähe war, versorgte die Frau.

