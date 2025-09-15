Icon Menü
An Unterführung: Mann soll mit Luftgewehr auf Autos geschossen haben

An Unterführung

Mann soll mit Luftgewehr auf Autos geschossen haben

Eine 26-Jährige ist mit ihrem Auto auf einer Bundesstraße in Schwaben unterwegs, als plötzlich Schüsse fallen. Wenige Tage später nimmt die Polizei einen jungen Mann fest. Was könnte das Motiv sein?
    Der 21-Jährige sitzt laut Polizei inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
    Der 21-Jährige sitzt laut Polizei inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein junger Mann soll mit einem Luftgewehr in Schwaben mehrfach auf fahrende Autos geschossen haben. Der 21-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag auf einem Feld bei Dillingen an der Donau festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Polizisten hätten das Luftgewehr bei ihm gefunden.

    Nach ersten Ermittlungen gingen die Beamten davon aus, dass der junge Mann in mindestens fünf Fällen an einer Unterführung auf fahrende Autos auf der Bundesstraße 16 geschossen haben soll. Zuletzt soll er am Donnerstag den Wagen einer 26-Jährigen ins Visier genommen und beschossen haben.

    Verletzt wurde laut Polizei bei den Vorfällen niemand. Der 21-Jährige sitzt inzwischen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung in Untersuchungshaft.

