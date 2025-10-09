Raubüberfall auf offener Straße in Postbauer-Heng

Bei einem Raubüberfall im oberpfälzischen Postbauer-Heng sind drei Menschen verletzt worden. Die Männer wurden nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend im Gewerbegebiet aus einem Auto heraus von mehreren Personen angegriffen, die die Herausgabe von Wertsachen forderten. Dabei seien die drei Männer verletzt und zur näheren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach dem Überfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz flüchteten die Angreifer unerkannt in einem dunklen Auto, hieß es weiter. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen.