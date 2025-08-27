Frau im Streit schwer verletzt - Ex-Mann in U-Haft

Weil er seine Ex-Frau im Streit in Nürnberg schwer verletzt haben soll, ist ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Er habe die ebenfalls 42-Jährige mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht und am Oberschenkel verletzt, teilte die Polizei mit. Vom Tatort - einer öffentlichen Tiefgarage - flüchtete er am Montag zunächst.

Die Polizei fand ihn demnach dann zu Hause und nahm ihn fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Die Frau kam nach dem Angriff ins Krankenhaus.