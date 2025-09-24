Arm gerät in Erntemaschine - Mann schwer verletzt

Ein Mann ist im Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Arm in eine Erntemaschine geraten und dabei schwer verletzt worden. Der 50-Jährige wollte die Maschine am Dienstagmittag auf einem Feld in Mallersdorf-Pfaffenberg reinigen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verfing sich der Arm in dem noch laufenden Gerät. Ein Rettungshubschrauber brachte den Erntehelfer schwer verletzt ins Krankenhaus.

