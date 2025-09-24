Icon Menü
Arbeitsunfall: Arm gerät in Erntemaschine - Mann schwer verletzt

Arbeitsunfall

Arm gerät in Erntemaschine - Mann schwer verletzt

Ein Erntehelfer möchte eine Maschine reinigen. Das Gerät ist nicht abgeschaltet. Das hat schwere Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Mann ist im Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Arm in eine Erntemaschine geraten und dabei schwer verletzt worden. Der 50-Jährige wollte die Maschine am Dienstagmittag auf einem Feld in Mallersdorf-Pfaffenberg reinigen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verfing sich der Arm in dem noch laufenden Gerät. Ein Rettungshubschrauber brachte den Erntehelfer schwer verletzt ins Krankenhaus.

