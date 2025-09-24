Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Arbeitsunfall: Brückenabriss in Mittelfranken endet tödlich für Bauarbeiter

Arbeitsunfall

Brückenabriss in Mittelfranken endet tödlich für Bauarbeiter

Nach dem tödlichen Unfall beim Brückenabriss in Lichtenau übernimmt die Kriminalpolizei. Gutachter sollen den Ablauf des Unglücks klären.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Einsturz eines Brückenpfeilers ist in Franken ein Bauarbeiter gestorben. (Symbolbild)
    Bei dem Einsturz eines Brückenpfeilers ist in Franken ein Bauarbeiter gestorben. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Beim Abriss einer alten Brücke in Mittelfranken ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war bei Lichtenau (Landkreis Ansbach) ein Brückenpfeiler eingestürzt und auf einen Bagger gefallen. Für den Baggerfahrer kam jede Hilfe zu spät. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

    Wie ein Polizeisprecher erläuterte, wird nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar. Es sei damit zu rechnen, dass Gutachter den Unfallort untersuchen werden. Die Bergungsarbeiten würden einige Zeit dauern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden