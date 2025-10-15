Metallplatte fällt auf Arbeiter und verletzt ihn tödlich

Bei einem Arbeitsunfall in Straubing in Niederbayern ist ein Arbeiter von einer 450 Kilogramm schweren Metallplatte getroffen worden. Dabei wurde der 48-Jährige tödlich verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Arbeiter die Platte mit einem Kran angehoben. Dabei löste sich das Stück.

Wie es zu dem Unfall kam, blieb laut Polizei zunächst unklar. Bei den Ermittlungen zur Ursache arbeitet die Kriminalpolizei Straubing mit der Berufsgenossenschaft Metall zusammen.