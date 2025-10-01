Mann stürzt von Gerüst und wird verletzt

Ein Bauarbeiter ist in Kallmünz (Landkreis Regensburg) durch eine Luke in einem Gerüst gestürzt und dabei verletzt worden. Der 48-Jährige gab nach dem Sturz am Dienstagvormittag an, seine Beine nicht mehr spüren zu können, wie die Polizei mitteilte. Er war auf einer Leiter gelandet.

Höhenretter der Feuerwehr holten den Mann den Angaben zufolge aus dem Gefahrenbereich. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus und wurde dort intensivmedizinisch behandelt. Weitere Angaben zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.