Mann von Strohballen überrollt – mit Hubschrauber in Klinik

Ein Mann ist in Schwaben von einem Strohballen überrollt und verletzt worden. Er war am Sonntag auf einem Feld bei Friedberg dabei Heuballen zu pressen, wie die Polizei mitteilte. Als er einen etwa 600 Kilogramm schweren Ballen in die richtige Position schieben wollte, rollte dieser los und verletzte den 26-Jährigen. Per Rettungshubschrauber kam der Mann anschließend in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzung konnte die Polizei keine Angaben machen.

