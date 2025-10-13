Icon Menü
Arbeitsunfall: Mann von Strohballen überrollt – mit Hubschrauber in Klinik

Arbeitsunfall

Mann von Strohballen überrollt – mit Hubschrauber in Klinik

Ein Routinejob auf dem Feld endet dramatisch: Als ein Strohballen ins Rollen gerät, wird ein Mann verletzt. Die Polizei schildert den Unfallhergang.
Von dpa
    Einer der Strohballen überrollte den 26-Jährigen. (Symbolbild)
    Einer der Strohballen überrollte den 26-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Mann ist in Schwaben von einem Strohballen überrollt und verletzt worden. Er war am Sonntag auf einem Feld bei Friedberg dabei Heuballen zu pressen, wie die Polizei mitteilte. Als er einen etwa 600 Kilogramm schweren Ballen in die richtige Position schieben wollte, rollte dieser los und verletzte den 26-Jährigen. Per Rettungshubschrauber kam der Mann anschließend in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzung konnte die Polizei keine Angaben machen.

