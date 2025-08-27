Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in Industriegebiet

Bei einem Gasaustritt in einem Gebäude in einem Industriegebiet in der Oberpfalz haben mehrere Menschen Atemwegsreizungen erlitten. Die Zahl der Verletzten liege im einstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei keine Person schwerer verletzt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Für die Bevölkerung um das Industriegebiet in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) besteht keine Gefahr. Warum das Gas austrat, ist noch unklar. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort.