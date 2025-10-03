Icon Menü
Auf Autobahn bei München: Sportwagen in zwei Teile gerissen – Fahrer verletzt

Auf Autobahn bei München

Sportwagen in zwei Teile gerissen – Fahrer verletzt

Ein Sportwagen kracht auf der A94 bei München gegen einen Baum, zerreißt in zwei Teile und fängt Feuer. Zahlreiche Trümmer liegen auf der Autobahn.
    Der Schwerverletzte wird ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Der Schwerverletzte wird ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

    Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei München ist der Fahrer eines Sportwagens schwer verletzt worden. Der 35-Jährige verlor nach Angaben der Feuerwehr auf Höhe der Ausfahrt Daglfing am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf. Ersthelfer versorgten den Fahrer, bevor er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde.

    Die Feuerwehr löschte den Brand und sicherte die Unfallstelle. Der Bereich der A94 war laut Feuerwehr mit Trümmern übersät. Zur Höhe des entstandenen Schadens und der Unfallursache konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

