Unfall bei Oldtimer-Rennen: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Oldtimer-Rennen im Allgäu ist ein Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 69-Jährige sei auf der Route über den Jochpass bei Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) mit seinem Wagen gegen einen Grashügel geprallt, als er ein anderes Fahrzeug überholen wollte, teilte die Polizei mit. Der schwer verletzte Fahrer sei per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sein Beifahrer habe leichte Verletzungen erlitten.

Bei dem alljährlichen «Jochpass Memorial» messen sich Oldtimer-Fahrerinnen und -Fahrer auf der Strecke mit mehr als 100 Kurven - allerdings nicht darin, wer am schnellsten ins Ziel kommt, sondern bei einer sogenannten Gleichmäßigkeitsprüfung. Dabei kommt es darauf an, die Strecke in einem gewissen Zeitkorridor oder mit einem gewissen Durchschnittstempo zu fahren.

Das Rennen am Sonntag sei nach dem Unfall «trotz des kurzen Schockmoments» fortgesetzt worden, nachdem die Strecke wieder freigegeben war, teilte die Polizei mit.