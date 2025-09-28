Kind trinkt Milch auf ex: Kritik und Likes für Video

Ein Video von einem Kleinkind, das auf einem Volksfest unter den Anfeuerungsrufen der Umsitzenden seine Milchflasche auf einen Zug austrinkt, sorgt für sehr geteilte Reaktionen im Netz. Mehr als 380.000 Menschen vergaben auf Instagram bereits ein Herzchen dafür, während die meisten Kommentare höchst kritisch sind. Sie verweisen auf den Stress und die Gefahren für das Kind durch den Lärm und die vielen Menschen, auf seine verletzten Persönlichkeitsrechte sowie auf die Problematik, wenn Kinder einen enthemmten Umgang mit Alkohol vorgelebt bekommen.

Auf dem mutmaßlich tagsüber auf dem Oktoberfest aufgenommenen Video ist zu sehen, wie das Kind inmitten eines vollen, großen Festzeltes auf einem Tisch stehend sein Fläschchen leersaugt, das ihm wohl von seinem Vater an den Mund gedrückt wird. Die Menschen auf den Bänken drumherum jubeln dazu, manche filmen und fotografieren das Kind.

Maß auf einen Zug leeren ist auf dem Oktoberfest verboten

«Das arme Kind… absolut verantwortungslos zuzulassen, dass fremde Menschen es filmen, es die Lautstärke, die Besoffenen und den Alkoholgeruch ertragen muss!», heißt es etwa in einem Kommentar. «Kleinkind schon auf das künftige ins Koma saufen vorbereiten. Ganz tolle Eltern, ganz tolle Vorbilder für den Umgang mit Alkohol», schreibt eine andere Nutzerin.

Gleich mehrere Menschen forderten, das Jugendamt einzuschalten. Ein weiterer Beitrag lautete: «Der Vater sollte sich schämen - und der/diejenigen, die das Video auch noch posten ebenfalls!!!» Viele Nutzer wiesen darauf hin, dass gerade die Persönlichkeitsrechte von Kindern geschützt werden müssten und keine Aufnahmen von ihnen - zumal von Fremden - ins Netz gestellt werden sollten.

Andere Nutzer fanden das Video hingegen lustig, zumal das Kleinkind gegen ein Oktoberfest-Gesetz verstößt: Normalerweise werden Besucher, die auf den Tischen stehend sich dabei anfeuern lassen, ihren Maßkrug auf Ex auszutrinken, umgehend vom Sicherheitspersonal vor die Tür befördert.