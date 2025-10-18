Icon Menü
Auktion: Signiertes «Papst-Motorrad» wird versteigert

Auktion

Signiertes «Papst-Motorrad» wird versteigert

Bei einer Auktion in München kommt ein nahezu himmlisches Motorrad unter den Hammer.
Von dpa
    Der neue Papst hinterließ auf dem Motorrad seine Signatur. (Archivbild)
    Der neue Papst hinterließ auf dem Motorrad seine Signatur. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

    Ein von Papst Leo XIV. signiertes Motorrad wird heute (16.00 Uhr) in München versteigert. Der Pontifex hat das Gefährt den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen. Fotos auf der Homepage des Auktionshauses zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand.

    «Jesus Biker» brachten weißes Motorrad nach Rom

    Eine Gruppe von «Jesus Bikern» hatten das weiße Motorrad, das vom päpstlichen Papamobil inspiriert sein soll, auf einer dreitägigen Reise von Schaafheim in Südhessen bis auf den Petersplatz in Rom gefahren.

    Kostenpunkt: bis 60.000 Euro

    Das motorisierte Zweirad von BMW soll für zwischen 40.000 und 60.000 Euro unter den Hammer kommen. Der Erlös soll nach Angaben auf der Homepage des Auktionshauses den päpstlichen Missionswerken in Österreich zugutekommen und an Kinder in Madagaskar gehen.

    Papst Leo XIV. hatte das Motorrad im September in Rom in Empfang genommen. (Archivbild)
    Papst Leo XIV. hatte das Motorrad im September in Rom in Empfang genommen. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
