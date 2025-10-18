Signiertes «Papst-Motorrad» wird versteigert

Ein von Papst Leo XIV. signiertes Motorrad wird heute (16.00 Uhr) in München versteigert. Der Pontifex hat das Gefährt den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen. Fotos auf der Homepage des Auktionshauses zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand.
«Jesus Biker» brachten weißes Motorrad nach Rom
Eine Gruppe von «Jesus Bikern» hatten das weiße Motorrad, das vom päpstlichen Papamobil inspiriert sein soll, auf einer dreitägigen Reise von Schaafheim in Südhessen bis auf den Petersplatz in Rom gefahren.
Kostenpunkt: bis 60.000 Euro
Das motorisierte Zweirad von BMW soll für zwischen 40.000 und 60.000 Euro unter den Hammer kommen. Der Erlös soll nach Angaben auf der Homepage des Auktionshauses den päpstlichen Missionswerken in Österreich zugutekommen und an Kinder in Madagaskar gehen.
