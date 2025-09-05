Icon Menü
Autobahnsperrung: Lastwagenaufleger gerät in Brand: Stau auf der Autobahn 9

Autobahnsperrung

Lastwagenaufleger gerät in Brand: Stau auf der Autobahn 9

Ein Lastwagen gerät auf der Autobahn in Brand. Das Feuer ist gelöscht, doch es kommt zu Rückstau.
Von dpa
    Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn 9 dauern noch an. (Symbolbild)
    Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn 9 dauern noch an. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Auf der Autobahn 9 bei Himmelkron in Oberfranken ist der Sattelaufleger eines Lastwagens in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch wegen der zeitweisen Sperrung der Autobahn staut sich der Verkehr, wie es von der Polizei hieß.

    Ursache für den Brand war demnach eine heiß gelaufene Bremse, die in Brand geriet. Am Morgen war eine Spur wieder frei, die beiden anderen waren noch gesperrt. Es gab keine Verletzten.

