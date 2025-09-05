Lastwagenaufleger gerät in Brand: Stau auf der Autobahn 9

Auf der Autobahn 9 bei Himmelkron in Oberfranken ist der Sattelaufleger eines Lastwagens in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch wegen der zeitweisen Sperrung der Autobahn staut sich der Verkehr, wie es von der Polizei hieß.

Ursache für den Brand war demnach eine heiß gelaufene Bremse, die in Brand geriet. Am Morgen war eine Spur wieder frei, die beiden anderen waren noch gesperrt. Es gab keine Verletzten.