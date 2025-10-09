Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer alarmiert Polizei: Kinder werfen Steine auf Autobahn 71 - Polizei greift ein

Autofahrer alarmiert Polizei

Kinder werfen Steine auf Autobahn 71 - Polizei greift ein

Ein Mann ist mit seinem Wagen auf der A71 unterwegs, als plötzlich ein Stein sein Auto trifft. Wenig später findet die Polizei die mutmaßlichen Täter - und appelliert nun an alle Eltern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei übergab die Kinder an ihre Eltern.
    Die Polizei übergab die Kinder an ihre Eltern. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Drei zwölfjährige Jungen haben Steine auf die Autobahn 71 geworfen. Dabei wurde am Mittwochnachmittag das Auto eines Fahrers bei Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe deshalb die Beamten alarmiert. Polizisten fanden die Kinder kurz darauf an der Überführung der Brücke. Nach einem eindringlichen Gespräch mit der Polizei wurden sie an ihre Eltern übergeben.

    Nach dem Vorfall warnt die Polizei vor den Gefahren solcher Taten und appelliert an alle Eltern, mit ihren Kindern über die Folgen solcher Aktionen zu sprechen. Steinwürfe können nicht nur Fahrzeuge beschädigen, sondern im schlimmsten Fall auch Menschen verletzen.

    Trotz einer Anzeige haben die drei Jungen keine strafrechtlichen Folgen zu befürchten. In Deutschland gilt man erst ab 14 Jahren als strafmündig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden