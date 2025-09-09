Icon Menü
Automesse: IAA-Gegner blockieren Hauptverkehrsachse

Automesse

IAA-Gegner blockieren Hauptverkehrsachse

Mehrere Menschen protestierten kurz vor Start gegen die Automesse. Einige kleben sich fest. Die Polizei muss mit einem Winkelschleifer anrücken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau mussten die Einsatzkräfte mit einem Winkelschleifer vom Asphalt lösen.
    Eine Frau mussten die Einsatzkräfte mit einem Winkelschleifer vom Asphalt lösen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Kurz vor der Eröffnung der Automesse IAA Mobility haben mehrere Klimaaktivisten eine Straße in München blockiert. Diese hätten sich teilweise festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte seien nun dabei, diese vom Asphalt zu lösen. Bei einer Frau komme dabei ein Winkelschleifer zum Einsatz. Die anderen Aktivisten hätten sich bereits von der Straße entfernt.

    Die Aktivisten kritisieren die Automesse nach eigenen Angaben als «klimaschädliche Lobbyveranstaltung». Für die Straßenblockade hatten sie demnach die Landshuter Allee, eine Haupteinfallsstraße in die Innenstadt, ausgewählt, weil sich dort ein Gebäude befinde, in dem ein Autohersteller besonders stark motorisierte Fahrzeuge vermarkte.

    Die Straßenblockade habe nur zu geringen Beeinträchtigungen geführt, weil der Verkehr umgeleitet worden sei, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei ermittele nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen die Aktivisten.

