Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Automesse: Aktivisten protestieren vor IAA-Eröffnung gegen «Autowahn»

Automesse

Aktivisten protestieren vor IAA-Eröffnung gegen «Autowahn»

Ein Autodach und ein Dinosaurier ragen aus dem See: Aktivisten protestieren vor der Eröffnung der Automesse IAA in München. Was sie fordern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Protest vor der IAA-Eröffnung in München.
    Protest vor der IAA-Eröffnung in München. Foto: Malin Wunderlich/dpa

    Vor der offiziellen Eröffnung der Automesse IAA in München haben Aktivisten am Messegelände gegen eine aus ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäße Autoindustrie protestiert. Im See vor der Messe war ein aus dem Wasser herausragendes Autodach und ein Dinosaurierkopf zu erkennen.

    Der «Autosaurus» stehe symbolisch für eine nicht mehr zu rettende Autobranche, wie «Attac» mitteilte. Der «Autosaurus» müsse untergehen, forderten die Aktivisten daneben auf einem Banner. Sie forderten: «Bus und Bahn statt Autowahn.» Die Automesse wird am Vormittag unter anderem im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eröffnet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden