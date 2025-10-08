Jungbäume mit Unkrautbekämpfungsmittel vergiftet

In einem Wald in Schwaben sind mehrere Jungbäume mit einem Unkrautbekämpfungsmittel vergiftet worden. 15 Bäume starben daraufhin ab, wie die Polizei mitteilte. Die betroffenen Pflanzen in dem Wald bei Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) waren jeweils ein Jahr alt. Laut dem Eigentümer wuchsen sie bis dato gut an. Ein bislang Unbekannter soll zwischen Ende September und Anfang Oktober die Bäume vergiftet haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

