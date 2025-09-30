Baustelle dauert länger - Agilis-Züge im Donautal fallen aus

Icon Menü
Bahn

Wegen Bauarbeiten fallen im Donautal zahlreiche Züge aus. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Ersatzbussen rechnen.
Von dpa
    Agilis-Züge fallen in Schwaben wegen einer Baustelle aus. (Archivbild)
    Agilis-Züge fallen in Schwaben wegen einer Baustelle aus. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

    Eine nicht rechtzeitig fertig gewordene Baustelle führt zu massiven Beeinträchtigungen des Zugverkehrs im Donautal. «Es fallen zahlreiche Agilis-Züge in diesem Bereich aus, bei den verkehrenden Zügen ist zudem mit teils erheblichen Verspätungen zu rechnen», teilte das Unternehmen mit Sitz in Regensburg mit. Betroffen sei der Bereich zwischen Donauwörth und Ulm. Es sei ein Notfahrplan erstellt worden, zudem gebe es einen Notverkehr mit Bussen.

    Grund seien Bauarbeiten der DB InfraGO AG zwischen Augsburg und Günzburg, die nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. «Deshalb und wegen anderer Baustellen im Südwesten werden zahlreiche Fern- und Güterzüge auf die eingleisige Strecke zwischen Donauwörth und Günzburg umgeleitet. Dies hat zur Folge, dass die Strecke überlastet wird und Regionalzüge dort ausfallen müssen oder verspätet verkehren», erläuterte Agilis die kurzfristig angekündigten Änderungen.

    Züge aus Richtung Ingolstadt würden in den nächsten Tagen - voraussichtlich bis Sonntag - in Donauwörth wenden. Fahrgäste, die weiter Richtung Günzburg und Ulm reisen wollen, müssten dort umsteigen. Die Fahrpläne seien bereits in den Auskunftsmedien hinterlegt und im Internet abrufbar unter www.agilis.de/abweichungen, hieß es.

