Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Bahn: Kinder am Gleis - Zug-Abfahrt trennt Familie in München

Bahn

Kinder am Gleis - Zug-Abfahrt trennt Familie in München

Drei Kinder bleiben nach Abfahrt eines Fernzuges in München zurück. Wie die Bundespolizei für die glückliche Familienzusammenführung geholfen hat.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei der Zusammenführung der Familie hat die Bundespolizei geholfen. (Symbolbild)
    Bei der Zusammenführung der Familie hat die Bundespolizei geholfen. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Nachdem drei Kinder am Hauptbahnhof München von ihrer Mutter getrennt wurden, hat die Polizei für ein Wiedersehen gesorgt. Die Mutter befand sich bereits in einem ICE nach Frankfurt, als sich die Türen schlossen und der Zug losfuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder im Alter von 9, 12 und 14 Jahren waren zu dem Zeitpunkt am Dienstagmittag noch am Bahnsteig.

    Auf Wunsch der Mutter wurden die Kinder demnach in einen anderen Fernzug gesetzt. In Frankfurt führten dann Beamte der Bundespolizei die Familie wieder zusammen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden