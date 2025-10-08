Bahn stellt Direktverbindung Nürnberg-Hof wieder her

Nach einer Teilsperrung wegen maroder Brücken bietet die Deutsche Bahn vom 13. Oktober an wieder eine Direktverbindung zwischen Hof und Nürnberg über Marktredwitz an. Die Züge sollen die weiterhin gesperrte Bahnstrecke zwischen Hersbruck (rechts der Pegnitz) und Pegnitz umfahren. Sie nutzten stattdessen die Strecke über Weiden und Marktredwitz, teilte die Bahn mit.

Die Bahn-Tochter DB InfraGO hatte den Abschnitt zwischen Hersbruck (rechts der Pegnitz) und Pegnitz am 19. September aufgrund von Schäden an mehreren Pegnitzbrücken kurzfristig gesperrt. Seither sind Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen angewiesen.

Künftig sollen täglich sieben Zugpaare zwischen Nürnberg und Hof verkehren. Allerdings können die Zusatzzüge vom 1. bis 5. November wegen einer anderen Teilsperrung nicht fahren. Für die Zeit nach dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember liefen derzeit die Planungen.

Der Schienenersatzverkehr bleibe auf der Strecke zwischen Hersbruck (rechts der Pegnitz) und Pegnitz bestehen - dort seien mehr als 60 Busse im Auftrag der DB Regio im Einsatz. Der reguläre Zugbetrieb über die Brücken im Pegnitztal soll spätestens im Februar 2026 wieder aufgenommen werden.