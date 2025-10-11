Massive Störung am Münchner Hauptbahnhof

Die Reparatur einer defekten Oberleitung hat den Regionalverkehr am Münchner Hauptbahnhof stark beeinträchtigt. Wie die DB Regio auf ihrer Website mitteilte, sind sechs Regionalzuglinien in Richtung Garmisch-Partenkirchen und Allgäu betroffen. Die betreffenden Züge können demnach weder ein- noch ausfahren.

Die Bahn warnte ihre Fahrgäste vor hohen Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen. Nicht betroffen war die Münchner S-Bahn. Warum die Oberleitung repariert werden musste, ging aus der Mitteilung nicht hervor.