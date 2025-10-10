Icon Menü
Bahnverkehr: Betrunkener von Bahnsteig gefallen und von U-Bahn erfasst

Bahnverkehr

Betrunkener von Bahnsteig gefallen und von U-Bahn erfasst

Ein 46-Jähriger stürzt betrunken ins Gleis und wird von einer U-Bahn erfasst. Wie es zu dem Unfall kam und wie der Mann gerettet wurde.
Von dpa
    Sanitäter bringen den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Sanitäter bringen den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein betrunkener Mann ist von einem Bahnsteig in das Gleis gestürzt, von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Als der Zugführer den Mann auf den Gleisen in München liegen sah, habe er den Zug sofort gebremst, teilte die Polizei mit. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß mit dem 46-Jährigen am Donnerstag nicht verhindern.

    Der Mann lag den Angaben zufolge so zwischen den beiden Schienen, dass er von den Rädern nicht überrollt wurde. Die U-Bahn sei über ihn hinweggefahren. Der 46-Jährige wurde von Feuerwehrleuten aus dem Gleis geborgen und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.

