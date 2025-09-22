Mann nach Trickdiebstahlserie in U-Haft

Ein Mann ist nach einer Trickdiebstahlserie im Allgäu in Untersuchungshaft gekommen. Der 51-Jährige soll über 20 Diebstähle begangen haben, teilte die Polizei mit. Wegen des dringenden Tatverdachts in 15 der Fälle erließ ein Richter am Donnerstag Untersuchungshaftbefehl.

Unter dem Vorwand Kleingeld wechseln zu müssen, sprach der Verdächtige seine Opfer demnach an. Dann versuchte er Geldscheine aus den Geldbeuteln der Opfer zu stehlen. Nach einem misslungenen Diebstahl in Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) war die Fahndung der Polizei erfolgreich und der Verdächtige wurde festgenommen.