Bargeld gestohlen: Mann nach Trickdiebstahlserie in U-Haft

Bargeld gestohlen

Mann nach Trickdiebstahlserie in U-Haft

Er gab an, er wolle nur Kleingeld wechseln. Doch dann fehlten seinen Opfern Geldscheine. Jetzt hat die Polizei einen mutmaßlichen Seriendieb geschnappt.
Von dpa
    |
    |
    |
    Der Mann soll wiederholt Geldscheine aus den Geldbeuteln seiner Opfer gestohlen haben. (Symbolbild)
    Der Mann soll wiederholt Geldscheine aus den Geldbeuteln seiner Opfer gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Mann ist nach einer Trickdiebstahlserie im Allgäu in Untersuchungshaft gekommen. Der 51-Jährige soll über 20 Diebstähle begangen haben, teilte die Polizei mit. Wegen des dringenden Tatverdachts in 15 der Fälle erließ ein Richter am Donnerstag Untersuchungshaftbefehl.

    Unter dem Vorwand Kleingeld wechseln zu müssen, sprach der Verdächtige seine Opfer demnach an. Dann versuchte er Geldscheine aus den Geldbeuteln der Opfer zu stehlen. Nach einem misslungenen Diebstahl in Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) war die Fahndung der Polizei erfolgreich und der Verdächtige wurde festgenommen.

