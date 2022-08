Acht Verletzte durch Pfefferspray auf Volksfest

Acht Menschen sind auf einem Volksfest in Manching in Oberbayern durch Pfefferspray verletzt worden.

27.08.2022 | Stand: 09:41 Uhr

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll ein Unbekannter aus zunächst unklaren Gründen das Spray auf dem Barthelmarkt in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) benutzt haben. Die leicht verletzten Menschen klagten am Freitagabend über Augenreizungen und wurden ambulant behandelt.

Barthelmarkt 2022 in Manching: acht Verletzte durch Pfefferspray

Der Barthelmarkt ist nach Veranstalterangaben eines der ältesten Volksfeste der Welt. Das über 2000 Jahre alte Fest hat als Pferdemarkt seinen Ursprung.

