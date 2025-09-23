Zwei neue Spieler für Bayerns Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München erhalten kurz vor dem Saisonstart noch Verstärkung. Wie der deutsche Meister am Dienstag mitteilte, ergänzen der serbische Nationalspieler Aleksa Radanov und US-Center David McCormack den Kader wegen der angespannten Personallage und dem kompakten Auftaktprogramm. Radanov ist ohnehin seit einigen Wochen Gastspieler beim Euroleague-Starter. McCormack erhält einen Vertrag für die neue Saison.

Auftaktspiel gegen Jena

«Wir bekommen in Aleksa und David zwei qualitativ hochwertige Spieler, die entweder das Team schon kennen und im Fall von David sogar beide Ligen», sagte Sportchef Dragan Tarlac.

Trainer Gordon Herbert muss derzeit auf Jo Voigtmann (Aufbautraining), Elias Harris (Reha) und Rokas Jokubaitis (Knie-OP) verzichten. Die Europameister Justus Hollatz, Andi Obst und Oscar da Silva steigen erst noch ins Training ein. Am Freitagabend (20.00 Uhr) steht das erste Spiel für die Bayern gegen Aufsteiger Science City Jena an.