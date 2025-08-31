Transfer-Veto von Chelsea: Jackson weiterhin in München

Trotz des Transfer-Vetos seines aktuellen Vereins FC Chelsea ist Nicolas Jackson laut Sky noch immer in München und kämpft von dort aus um seinen Wechsel zum FC Bayern. Der 24 Jahre alte Offensivspieler dränge mit den Bayern weiterhin auf einen Transfer zum deutschen Rekordmeister, am Sonntagmorgen sollen Gespräche mit den Chelsea-Verantwortlichen stattfinden. Der Deal sei zwar auf Eis gelegt, aber noch nicht endgültig geplatzt, schrieb Sky-Transferexperte Florian Plettenberg bei der Plattform X.

«Jetzt ist die Situation, dass der Junge in München ist und wir den Jungen wieder zurückschicken», hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2 der Münchner beim FC Augsburg am Samstagabend gesagt: «Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt hatten.»

Leihvertrag war schon ausgehandelt

Damit hatte Eberl in den Grundzügen einen Bericht des Portals «The Athletic» bestätigt. Demnach schob Chelsea dem Transfer einen Riegel vor und wies den Spieler an, nach London zurückzukehren. Hintergrund ist die Verletzung von Liam Delap, der sich bei Chelseas 2:0 gegen Fulham eine Muskelverletzung zuzog und wochenlang ausfallen dürfte.

Jackson war am späten Samstagnachmittag für den Medizincheck in München gelandet, danach sollte er den Vertrag bei den Bayern unterschreiben. Vereinbart worden war übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive einer Kaufoption für die kommende Saison. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.

Die Münchner sind nach zahlreichen Abgängen auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. Vom Aufsichtsrat wurde ein Leihgeschäft genehmigt.

