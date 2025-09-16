Icon Menü
Bei Gemünden am Main: Pkw kollidiert mit Lkw - Autofahrerin stirbt

Bei Gemünden am Main

Pkw kollidiert mit Lkw - Autofahrerin stirbt

Auf der B26 im Kreis Main-Spessart gerät eine Autofahrerin aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Mit tödlichen Folgen.
Von dpa
    Ein Unfall auf der B26 in Unterfranken endet für eine Autofahrerin tödlich. (Symbolbild)
    Ein Unfall auf der B26 in Unterfranken endet für eine Autofahrerin tödlich. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Eine Autofahrerin ist bei einer Kollision ihres Wagens mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 26 ums Leben gekommen. Der Unfall passierte in der Nähe von Gemünden am Main (Kreis Main-Spessart). Wie die Polizeiinspektion der unterfränkischen Stadt mitteilte, geriet die Frau am Nachmittag in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Auto mit einem Sattelzug.

    Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Wrack, doch Rettungsdienst und Notarzt konnten ihr Leben nicht retten. Die Polizei sperrte die B26 nach dem Unfall für mehrere Stunden in beiden Richtungen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

