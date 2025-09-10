Icon Menü
Bergungsarbeiten: Kran bleibt an Bahnbrücke hängen – Bahnverkehr betroffen

Bergungsarbeiten

Kran bleibt an Bahnbrücke hängen – Bahnverkehr betroffen

Staus und Verzögerungen: Im morgendlichen Berufsverkehr passiert an einer wichtigen Verkehrsachse in Nürnberg ein Unfall – mit Folgen nicht nur für Autofahrer.
    Beeinträchtigungen im Zug- und Autoverkehr: Menschen in Nürnberg brauchen Geduld. (Symbolbild)
    Beeinträchtigungen im Zug- und Autoverkehr: Menschen in Nürnberg brauchen Geduld. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Wegen einer beschädigten Bahnbrücke müssen Autofahrer und Bahnreisende rund um Nürnberg seit dem Morgen mit Beeinträchtigungen rechnen. Nach Angaben der Polizei blieb ein Lastwagen mit einem Anbaukran aus zunächst unbekannter Ursache an der Brücke hängen. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, waren mehrere Regional- und S-Bahnlinien von der beschädigten Brücke betroffen. Auch auf dem Frankenschnellweg gab es Verkehrsbehinderungen. Der Lastwagen soll geborgen werden, Statiker prüfen die Brücke.

