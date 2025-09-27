Lkw-Reifen platzt beim Wechseln – 61-Jähriger verletzt

In Niederbayern ist ein 61-Jähriger beim Wechseln eines Lkw-Reifens verletzt worden. Der Mann habe den Reifen am Freitag auf einem Gelände eines Speditionsbetriebs in Eging am See (Landkreis Passau) abmontieren und erneut mit Luft füllen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei zerriss der Reifen. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der 61 Jahre alte Mitarbeiter in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

