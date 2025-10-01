Icon Menü
Betrug: Falscher Staatsanwalt erbeutet hochwertige Uhren von Senior

Betrug

Falscher Staatsanwalt erbeutet hochwertige Uhren von Senior

Schockanruf in Niederbayern: Ein Anrufer droht einem Mann, sein Sohn müsse ins Gefängnis. Der Schaden ist enorm.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei sucht die Betrüger. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht die Betrüger. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Ein 86-Jähriger ist in Kößlarn (Landkreis Passau) Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat einem unbekannten Abholer Uhren im Wert von mehr als 100.000 Euro übergeben. Ein Anrufer gab sich am vergangenen Donnerstag als Staatsanwalt aus, wie die Polizei mitteilte. Er erklärte dem Mann, sein Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und der 86-Jährige solle zur Abwendung einer Gefängnisstrafe eine fünfstellige Kaution hinterlegen.

    Daraufhin übergab der Senior den Angaben zufolge 81 hochwertige Uhren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

