Betrug: Vermeintliche Handwerker stehlen Bargeld

Vermeintliche Handwerker stehlen Bargeld

Sie sagen, sie müssten Gas- und Wasserleitungen überprüfen. Doch nachdem die angeblichen Handwerker wieder weg sind, fehlt einem Hausbewohner eine Menge Bargeld.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt nun gegen die drei unbekannten Männer. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nun gegen die drei unbekannten Männer. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Drei Männer, die sich als Handwerker ausgegeben haben, haben in einem Haus in Oberbayern Bargeld im fünfstelligen Bereich gestohlen. Die Unbekannten sagten, sie müssten Gas- und Wasserleitungen überprüfen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin ließ der Bewohner am Dienstag die Männer in sein Haus in Freising. Einer der Männer lenkte den Bewohner ab, die anderen beiden durchsuchten währenddessen das Haus. Dabei stießen sie auf den Umschlag mit Bargeld und flüchteten schließlich.

