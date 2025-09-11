Vermeintliche Handwerker stehlen Bargeld

Drei Männer, die sich als Handwerker ausgegeben haben, haben in einem Haus in Oberbayern Bargeld im fünfstelligen Bereich gestohlen. Die Unbekannten sagten, sie müssten Gas- und Wasserleitungen überprüfen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin ließ der Bewohner am Dienstag die Männer in sein Haus in Freising. Einer der Männer lenkte den Bewohner ab, die anderen beiden durchsuchten währenddessen das Haus. Dabei stießen sie auf den Umschlag mit Bargeld und flüchteten schließlich.

