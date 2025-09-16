Neues Schuljahr beginnt in Bayern

Sechs Wochen Sommerferien sind vorbei, ab morgen geht für rund 1,76 Millionen Kinder und Jugendliche in Bayern die Schule wieder los. 132.000 Mädchen und Jungen dürften besonders aufgeregt sein: Sie starten als Erstklässler ihre Schullaufbahn.

Der Lehrermangel an den meisten Schulen bleibt auf absehbare Zeit ein Problem. Insgesamt sind nach Angaben des Kultusministeriums 1.300 neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer geschaffen worden. Bayernweit habe es rund 4.200 Einstellungen gegeben.

Hinzu kommen laut Ministerium 600 zusätzliche Stellen für sogenannte multiprofessionelle Kräfte, also etwa pädagogische Unterstützungskräfte oder Schulverwaltungspersonal. Auch bei der Zahl der Lehramtsabsolventen gebe es einen leichten Anstieg auf dann 4.200 Referendarinnen und Referendare. Hinzu kommen 570 Quereinsteiger, die in die Vorbereitung starten.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Gymnasien, wo es durch die zusätzliche 13. Stufe wegen des Wechsels auf das neunjährige Gymnasium rund 30.000 zusätzliche Schüler gibt. Laut Philologenverband steht der Unterricht trotz allem auf «soliden Füßen».