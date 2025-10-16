Ryanair-Streichungen: Das sind die Folgen in Bayern

Die Streichpläne der irischen Fluggesellschaft Ryanair treffen Bayern nur minimal. Am Flughafen Memmingen fallen nur zwei Strecken weg, nach Tel Aviv in Israel und nach Riga in Lettland. Das Ende der Verbindung in die lettische Hauptstadt hatte der bayerische Airport kürzlich selbst schon bekanntgegeben. Tel Aviv wurde demnach wegen der politischen Situation vor Ort ohnehin zuletzt nicht mehr angeflogen.

Auf anderen Ryanair-Routen werde nur die Zahl der Flüge reduziert, teilte der Flughafen im Allgäu mit. Das betreffe besonders Zeiten mit schwacher Nachfrage. Mit dem italienischen Lamezia Terme komme aber auch ein neues Ryanair-Ziel in den Winterflugplan.

Nürnberg, von wo Ryanair-Flugzeuge unter anderem die bulgarische Hauptstadt Sofia ansteuern und Thessaloniki in Griechenland ansteuern, ist demnach gar nicht von Streckenstreichungen betroffen.

Die irische Airline wird nach Angaben vom Mittwoch im Winterflugplan in Deutschland rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen.