Blauer Panther geht an Lanz, Dittrich und Wirecard-Doku

"Wirecard - Die Milliarden-Lüge" heißt ein Dokumentarfilm über den Wirecard-Skandal. Der Film hat einen "Blauer Panther - TV & Streaming Award" gewonnen.

19.10.2022 | Stand: 21:17 Uhr

Ein Dokumentarfilm über den Wirecard-Skandal hat am Mittwoch einen "Blauer Panther - TV & Streaming Award" gewonnen. Bei "Wirecard - Die Milliarden-Lüge" handele es sich um einen "herausragenden Krimi" und "einen sensationellen, exzellent recherchierten Dokumentarfilm", begründeten die Juroren der ehemals als Bayerischer Fernsehpreis bekannten Auszeichnung ihre Entscheidung für den Preis in der Kategorie Information/Journalismus.

Weitere Preise gingen bei der Verleihung in der BMW Welt in München an Olli Dittrich ("Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann-Protokoll"), Peter Kurth ("Ferdinand von Schirach - Glauben"), Soma Pysall ("Para - Wir sind King"), Joko Winterscheidt ("Wer stiehlt mir die Show?") und Regisseurin Julia von Heinz ("Eldorado KaDeWe"). Die Publikumspreise in der Kategorie Fiktion gewannen "Army of Thieves" als beliebtester Film und "Die Discounter" als beliebteste Serie.

Bilderstrecke

Blauer Panther-Preis in München verliehen

1 von 8 Der Moderator Markus Lanz hält seine Auszeichnung bei der Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" im Rahmen der Medientage München in den Händen. Bild: Tobias Hase, dpa 2 von 8 Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (l) und der Moderator Joachim „Joko" Winterscheidt stehen vor der Verleihung des «Blauer Panther - TV & Streaming Award». Bild: Felix Hörhager, dpa 3 von 8 Die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff (l-r) Judith Gerlach, bayerische Digitalministerin, und die Schauspielerin Soma Pysall. Bild: Felix Hörhager, dpa 4 von 8 Der Laudator Wigald Boning (l) deutet auf den Schaupieler Olli Dittrich, der seine Auszeichnung bei der Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in den Händen hält. Bild: Tobias Hase, dpa 5 von 8 Der Schauspieler Matthias Schweighöfer hält seine Auszeichnung bei der Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in den Händen. Schweighöfer erhält den Preis in der Kategorie Beliebtester Film für "Army of Thieves". Bild: Tobias Hase, dpa 6 von 8 Die Schauspielerin Jutta Speidel auf dem Roten Teppich. Bild: Felix Hörhager, dpa 7 von 8 Der Ehrenpreisträger Markus Lanz (l-r), die Gastgeber Judith Gerlach, bayerische Digitalministerin, und Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident. Bild: Felix Hörhager, dpa 8 von 8 Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, hatte Arnold Schwarzenegger den blauen Panther bereits im Vorfeld verliehen. Bild: Sven Hoppe, dpa

Blauer Panther auch für Arnold Schwarzenegger und Markus Lanz

Einen Sonderpreis zum "Blauen Panther" hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits im September dem US-amerikanischen Action-Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger überreicht. Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an Moderator Markus Lanz. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Medientage München (18. bis 20. Oktober) statt und sollte im Anschluss ab 22.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt werden.