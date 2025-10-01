Nach Explosionen: Tatverdächtiger wohl aus Starnberg

Der nach den Explosionen und dem Brand am Lerchenauer See entdeckte Tote war nach Polizeiangaben ein Deutscher aus Starnberg und gilt als tatverdächtig. «An seiner Meldeadresse sind im Laufe des Vormittags auch Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden», sagte ein Sprecher. Zudem ist nun die Rede von zwei Verletzten, die rund um das ausgebrannte Wohnhaus entdeckt wurden. Sie seien im oder am Haus geborgen worden und würden jetzt in Krankenhäusern behandelt, erklärte ein Sprecher.

Am Morgen hatten ein Feuer und Explosionsgeräusche einen Großeinsatz ausgelöst. In einem Münchner Wohngebiet wurde ein völlig ausgebrannter Transporter gefunden - und ein Verletzter an einem nahen See, der kurz darauf starb. Ein Wohnhaus in dem ruhigen Münchner Stadtteil Lerchenau wurde wohl vorsätzlich in Brand gesteckt, darin befanden sich Sprengfallen. Das Oktoberfest wurde wegen einer Bombendrohung, die mit diesem Fall in Zusammenhang stehen soll, zunächst geschlossen.

Icon vergrößern Mit einem Großaufgebot waren Rettungskräfte in der sonst eher ruhigen Wohngegend im Einsatz. Foto: Felix Hörhager/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit einem Großaufgebot waren Rettungskräfte in der sonst eher ruhigen Wohngegend im Einsatz. Foto: Felix Hörhager/dpa