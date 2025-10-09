Feuer auf Baustelle an Schulgebäude - 60 Schüler evakuiert

Auf einer Baustelle an einem Schulkomplex in München hat Dämmmaterial gebrannt. Insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule und der Ganztagsbetreuung einer Grundschule mussten am Mittwoch aus dem Gebäude in Milbertshofen geführt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde niemand verletzt.

Zunächst habe es geheißen, es brenne an einem Dach, sagte ein Sprecher der Polizei. Es stellte sich aber heraus, dass das brennende Dämmmaterial auf dem Boden lag. Die Baustelle befand sich laut Sprecher am Gebäude, in dem sich auch die beiden Schulen befinden. Dort werde gerade umgebaut.

Die evakuierten Schülerinnen und Schüler seien vom Schulpersonal und Einsatzkräften der Polizei betreut worden. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache wird ermittelt.