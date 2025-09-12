Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Brände: Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses

Brände

Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses steht in Flammen. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Mit den Hintergründen beschäftigt sich nun die Polizei.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Acht Menschen konnten unverletzt aus dem Haus geholt werden. (Symbolbild)
    Acht Menschen konnten unverletzt aus dem Haus geholt werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich ist durch den Brand eines Mehrfamilienhauses in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt befanden sich acht Menschen in dem Haus, die von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht wurden. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge am Morgen zunächst an.

    Eine Photovoltaik-Anlage erschwere das Löschen des Feuers, weshalb diese abmontiert werden müsse. Warum der Dachstuhl des Hauses in Brand geriet, war laut Polizei zunächst unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden