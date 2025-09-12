Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses

Ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich ist durch den Brand eines Mehrfamilienhauses in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt befanden sich acht Menschen in dem Haus, die von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht wurden. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge am Morgen zunächst an.

Eine Photovoltaik-Anlage erschwere das Löschen des Feuers, weshalb diese abmontiert werden müsse. Warum der Dachstuhl des Hauses in Brand geriet, war laut Polizei zunächst unklar.