Brände: Sechsstelliger Schaden nach Brand einer Maschinenhalle

Brände

Sechsstelliger Schaden nach Brand einer Maschinenhalle

Ein Mann bemerkt in der Nacht ein Feuer an seiner Maschinenhalle. Er kann noch Geräte retten, dennoch ist der Schaden hoch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Feuer entstand ein hoher Schaden, obwohl der Besitzer noch Maschinen aus dem Gebäude holte. (Symbolbild)
    Bei dem Feuer entstand ein hoher Schaden, obwohl der Besitzer noch Maschinen aus dem Gebäude holte. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ist bei einem Brand einer Maschinenhalle in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) entstanden. Der 76 Jahre alte Besitzer bemerkte das Feuer und holte noch einige der landwirtschaftlichen Maschinen aus dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Dennoch sei der Schaden am Gebäude und weiteren Maschinen hoch. Verletzt worden ist einem Polizeisprecher zufolge aber niemand.

    Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei am Morgen zunächst an. Ein Übergreifen auf Stallungen oder Wohngebäude sei nicht zu befürchten. Die Ursache des Feuers sei zunächst unklar.

