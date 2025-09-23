Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Brände: Tödlicher Brand in Passau - Neue Ermittlungserkenntnisse

Brände

Tödlicher Brand in Passau - Neue Ermittlungserkenntnisse

Ein Mensch stirbt durch den Brand eines Mehrfamilienhauses in Passau. Einen Tag später hat die Polizei einige neue Erkenntnisse zum Schaden, Ursache und den Verletzten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt weiter.
    Die Polizei ermittelt weiter. Foto: ---/Zema Medien/dpa

    Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Passau mit einem Toten haben die verletzten Menschen das Krankenhaus wieder verlassen. Zudem ergab eine Brandortsbegehung, dass der Schaden bei etwa einer halben Million Euro liegt, wie die Polizei mitteilte. Demnach schließen die Ermittler Brandstiftung vorerst aus, die genaue Ursache ist bislang noch unbekannt.

    Das Feuer war am Montagmorgen in der Wohnung eines 78-Jährigen im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Von dort aus waren die Flammen auf den Dachstuhl und ein Nachbargebäude übergesprungen. Der Senior starb bei dem Brand. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen.

    Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war stundenlang im Einsatz. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, ein Polizeisprecher sprach von einer zweistelligen Zahl von Betroffenen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden