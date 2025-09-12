Zwei Brände in Niederbayern - Hunderttausende Euro Schaden

Zwei Brände haben in der Nacht in Niederbayern erhebliche Schäden verursacht. In Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses und es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte holten den Angaben zufolge acht Menschen unverletzt aus dem Haus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da zunächst eine Photovoltaikanlage vom Dach entfernt werden musste.

In Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) geriet eine Maschinenhalle in Brand. Der 76 Jahre alte Besitzer konnte zwar noch einige landwirtschaftliche Geräte ins Freie bringen, dennoch entstand nach Polizeiangaben ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Auch hier wurde einem Sprecher zufolge niemand verletzt.

Die Ursachen der Feuer waren der Polizei zufolge zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen jeweils an.