Brand im Bahnhof: Brennender Triebwagen - Hauptbahnhof Nürnberg gesperrt

Brand im Bahnhof

Brennender Triebwagen - Hauptbahnhof Nürnberg gesperrt

Kleine Ursache, große Wirkung: Der Brand eines Triebfahrzeugs hat für kurze Zeit zu einer Komplettsperrung eines großen Bahnhofs geführt.
    Der Brand eines Triebwagens sorgte für die Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs. (Archivbild)
    Der Brand eines Triebwagens sorgte für die Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein brennender Elektrotriebwagen hat am späten Nachmittag für eine Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs gesorgt. Der Triebwagen sei auf Gleis 14 aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. «Der Bahnsteig wurde sofort geräumt, der Zugverkehr im Bahnhofsbereich vorsorglich für die Löscharbeiten eingestellt», berichtete die Feuerwehr der fränkischen Metropole.

    Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. «Die starke Rauchentwicklung führte zu einer kurzzeitigen Sperrung des gesamten Bahnhofs», hieß es weiter. Der Einsatz habe rund zweieinhalb Stunden gedauert.

