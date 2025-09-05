Scheune in Weilheim brennt nieder – zehn Hasen verenden

Am Donnerstagnachmittag hat in Weilheim eine Feldscheune im Madenbergweg Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Einsatzes brannte die Scheune vollständig nieder. Der Schaden an Bauwerk und Inventar beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Scheunenbrand in Weilheim: Hasen gestorben

In den Flammen verendeten zehn Hasen, die in der Scheune untergebracht waren. Der Pächter erklärte, dass das Gebäude über keinen Stromanschluss verfügt. Die Ursache des Brandes ist deshalb bislang unklar.

Die Polizei Weilheim bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer am Donnerstagnachmittag im Bereich des Madenbergwegs verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0881/640-0 an die Polizeiinspektion Weilheim wenden.