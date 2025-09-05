Icon Menü
Brand Weilheim gestern: Scheune ohne Stromanschluss brennt nieder - 10 Hasen tot

Rätselhafter Brand

Scheune in Weilheim brennt nieder – zehn Hasen verenden

In Weilheim brennt eine Feldscheune vollständig nieder. Zehn Hasen sterben, der Schaden liegt bei 23.000 Euro. Die Polizei hat Fragen.
Von Daniel Halder
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr musste in Weilheim in Oberbayern gestern am Donnerstag (4.9.2025) zum Brand einer Scheune ausrücken.
    Die Feuerwehr musste in Weilheim in Oberbayern gestern am Donnerstag (4.9.2025) zum Brand einer Scheune ausrücken. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Am Donnerstagnachmittag hat in Weilheim eine Feldscheune im Madenbergweg Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

    Trotz des schnellen Einsatzes brannte die Scheune vollständig nieder. Der Schaden an Bauwerk und Inventar beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

    Scheunenbrand in Weilheim: Hasen gestorben

    In den Flammen verendeten zehn Hasen, die in der Scheune untergebracht waren. Der Pächter erklärte, dass das Gebäude über keinen Stromanschluss verfügt. Die Ursache des Brandes ist deshalb bislang unklar.

    Die Polizei Weilheim bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer am Donnerstagnachmittag im Bereich des Madenbergwegs verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0881/640-0 an die Polizeiinspektion Weilheim wenden.

