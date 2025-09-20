Icon Menü
Brauchtum: Tracht, aber auch ungewöhnliche Outfits

Brauchtum

Tracht, aber auch ungewöhnliche Outfits

Lederhose und Dirndl - die Tracht dominiert als Outfit für die Wiesn. Trotzdem gibt es auf dem Oktoberfest auch Monturen zu bestaunen, die an Fasching erinnern.
Von dpa
    Ein Bierkönig aus Italien auf dem Oktoberfest.
    Ein Bierkönig aus Italien auf dem Oktoberfest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Oktoberfest - oder doch Fasching? Neben den vorherrschenden traditionellen Trachten-Outfits Dirndl und Lederhosen waren zum Eröffnungstag der Wiesn in München auch ungewöhnliche Kleidungsstücke zu sehen. So trug eine Gruppe englischer Touristen zwar Lederhosen, aber einer auch ein Dirndl-ähnliches Kleid und einen Hut mit angehängten Zöpfen. Ein anderer Wiesn-Gast hatte sich als Bierkönig verkleidet - und ein Besucher aus Nashville (USA) kombinierte Lederhosen mit einem knallbunten Hemd.

    Wiesngäste aus den USA.
    Wiesngäste aus den USA. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
    Eine Gruppe Touristen auf dem Oktoberfest.
    Eine Gruppe Touristen auf dem Oktoberfest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
