Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Budapest-Komplex: Urteil gegen Hanna S. erwartet

Budapest-Komplex

Urteil gegen Hanna S. erwartet

Weil sie in Budapest an Angriffen auf mutmaßliche Neonazis beteiligt gewesen sein soll, wartet Hanna S. in München auf ihr Urteil. Ihr droht eine hohe Strafe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hanna S. ist die erste Angeklagte in einem Strafverfahren im «Budapest-Komplex» in Deutschland (Archivbild).
    Hanna S. ist die erste Angeklagte in einem Strafverfahren im «Budapest-Komplex» in Deutschland (Archivbild). Foto: Alf Meier/dpa

    Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München wird heute das Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. erwartet. Unterstützer haben eine Demonstration vor der Justizvollzugsanstalt Stadelheim angekündigt, in deren Hochsicherheitssaal der Prozess stattfindet.

    Die Bundesanwaltschaft fordert neun Jahre Haft wegen versuchten Mordes für die 30-Jährige - obwohl das Gericht zu Prozessbeginn bereits den Hinweis gegeben hatte, der Vorwurf sei womöglich zu hoch gegriffen.

    Hanna S. soll im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Linksextremisten in Budapest Menschen brutal zusammengeschlagen haben, die sie dem rechtsextremen Spektrum zuordneten. Darum steht sie seit Februar dieses Jahres in München vor Gericht.

    In Budapest kamen zu dem Zeitpunkt zum sogenannten «Tag der Ehre» Rechtsextremisten aus ganz Europa zusammen, um des Ausbruchsversuchs der deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS und ihrer ungarischen Kollaborateure aus der von der Roten Armee belagerten Stadt zu gedenken. Ein «Neonazi-Schaulaufen», hatte der Verteidiger Yunus Ziyal das Event zum Beginn des Prozesses genannt. «Es handelt sich um das derzeit größte Massenevent der extremen Rechten.»

    Der Angeklagten wird neben versuchtem Mord auch gefährliche Körperverletzung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ihre Verteidigung hat Freispruch beantragt. Zudem solle die 30-Jährige für die Zeit in Untersuchungshaft entschädigt werden, so ihre Anwälte.

    Rund 100 Menschen hatten zu Beginn des Prozesses gegen Hanna S. ihre Unterstützung ausgedrückt. (Archivbild).
    Rund 100 Menschen hatten zu Beginn des Prozesses gegen Hanna S. ihre Unterstützung ausgedrückt. (Archivbild). Foto: Peter Kneffel/dpa
    Der Prozess findet vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München statt (Archivbild).
    Der Prozess findet vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München statt (Archivbild). Foto: Alf Meier/dpa
    Sie setzten sich auch für andere inhaftierte Mitglieder der linken Szene ein, die in Budapest an Angriffen auf Rechtsextremisten beteiligt gewesen sein sollen. (Archivbild).
    Sie setzten sich auch für andere inhaftierte Mitglieder der linken Szene ein, die in Budapest an Angriffen auf Rechtsextremisten beteiligt gewesen sein sollen. (Archivbild). Foto: Peter Kneffel/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden