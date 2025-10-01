Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Bundesliga: Damnjanovic und Gilles fallen bei Bayern-Frauen aus

Bundesliga

Damnjanovic und Gilles fallen bei Bayern-Frauen aus

Meister FC Bayern steht vor einer wichtigen Woche. Ausgerechnet jetzt haben sich zwei weitere Spielerinnen verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bayern-Stürmerin Jovana Damnjanovic (li.) ist an der Wade verletzt (Archivbild)
    Bayern-Stürmerin Jovana Damnjanovic (li.) ist an der Wade verletzt (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Die Fußballerinnen des FC Bayern München müssen mehrere Wochen auf Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles verzichten. Die kanadische Abwehrspielerin Gilles hat sich nach Angaben des deutschen Meisters beim DFB-Pokal-Erfolg in Dortmund eine Muskelverletzung im Unterschenkel zugezogen. Angreiferin Damnjanovic erlitt im Training einen Muskelfaserriss in der Wade.

    Auftakt in der Königsklasse ohne Trio

    Zuvor hatten die Münchnerinnen in Sarah Zadrazil bereits einen langfristigen Ausfall zu beklagen. Die Mittelfeldspielerin fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. Das Trio fehlt den Bayern-Frauen damit auch zum Champions-League-Auftakt am kommenden Dienstag beim FC Barcelona und zum Bundesliga-Spitzenspiel am 11. Oktober beim VfL Wolfsburg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden