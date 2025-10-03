Icon Menü
Bundesliga: Eintracht will gegen Bayern andere Mentalität zeigen

Bundesliga

Eintracht will gegen Bayern andere Mentalität zeigen

Der nächste Hochkaräter innerhalb von wenigen Tagen: Für Eintracht Frankfurt bietet sich gegen Bayern München die nächste Gelegenheit zu zeigen, wie weit die Mannschaft in ihrer Entwicklung ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Dino Toppmöller will gegen Bayern München eine andere Mentalität seiner Mannschaft sehen. Foto: Federico Gambarini/dpa

    Bis auf Rasmus Kristensen kann Dino Toppmöller im Top-Spiel seiner Frankfurter Eintracht gegen Bayern München personell aus dem Vollen schöpfen. Zwar trainierte der dänische Rechtsverteidiger nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Meister kommt aber noch zu früh. «Es macht noch keinen Sinn. Das Risiko gehen wir nicht ein», sagte Toppmöller.

    Nach der 1:5-Klatsche in der Champions League unter der Woche bei Atlético Madrid fordert der Coach gegen Bayern eine andere Einstellung von seinen Spielern. «Underdogs rennen, kratzen, beißen. Das müssen wir zeigen. Ich erwarte eine andere Verteidigungsmentalität. Und wir brauchen gegen übermächtige Gegner auch den Mumm, gut Fußball zu spielen», sagte Toppmöller.

    Zudem dürfe der Respekt auch nicht zu groß sein. «Mit Anpfiff muss er weg sein. Dann geht es darum, dem Gegner zu zeigen, dass er uns respektieren soll. In Madrid hatten wir zu viel Ehrfurcht. Das darf uns nicht wieder passieren. Wir müssen mit einer anderen Haltung reingehen und allen zeigen, dass wir Bock haben dieses Spiel zu gewinnen», sagte der 44-Jährige.

