Bundespolizei: Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München

Bundespolizei

Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München

Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
    Mehrere Menschen hatten am Abend Drohnen über dem Flughafen in München gesichtet. (Archivbild)
    Mehrere Menschen hatten am Abend Drohnen über dem Flughafen in München gesichtet. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Wegen Drohnensichtungen sind am Flughafen in München am Donnerstagabend rund 20 Flüge ausgefallen. Mehrere Menschen hatten von einer Drohne in der Nähe des Flughafens berichtet, teilte die Bundespolizei in der Nacht mit. Später habe es auch Sichtungen über dem Flughafengelände gegeben. Ob es sich um eine oder mehrere Drohnen handelte, war zunächst unklar.

    Die Start- und Landebahnen seien daraufhin am späten Abend gesperrt worden, hieß es. Die Beamten der Landes- und Bundespolizei hätten das Gelände überwacht und nach Flugobjekten sowie Verdächtigen abgesucht – ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber war demnach im Einsatz.

